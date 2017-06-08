Представители Пензенской области и Республики Татарстан приняли участие в выездном совещании в селе Средняя Елюзань по подготовке VIII Всероссийского сельского Сабантуя

В самом крупном татарском селе Средняя Елюзань Городищенского района на месте проведения VIII Всероссийского сельского Сабантуя, который состоится 22 июля 2017 года, проведено совещание в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин, Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, начальник Управления внутренней политики Правительства области Павел Маслов, глава администрации Городищенского района Геннадий Березин, представители Республики Татарстан: Министр культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и глава Кукморского муниципального образования Татарстана Димитрий Димитриев.



Участники встречи по деловому обсудили подготовку к данному мероприятию непосредственно на месте его проведения: размещение национальных подворий, сцен для выступления творческих коллективов, подъездных путей и парковок для транспортных средств, других необходимых объектов для проведения праздничного мероприятия и жизнеобеспечения.



Представители Республики Татарстан получили заверение ответственных руководителей органов исполнительной власти Пензенской области и органов местного самоуправления Городищенского района о готовности территории, коммуникаций, объектов жизнеобеспечения к проведению монтажных работ объектов, начало которых запланировано в первых числах июля.

Новость: Администрация Городищенского района 08 июня 2017