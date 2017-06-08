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Виктор Кувайцев поздравляет с Днем социального работника
Сегодня в Пензе
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Сегодня мы чествуем людей незаменимой благородной профессии, тех, кто помогает инвалидам, одиноким людям, всем, кто нуждается в поддержке, оказывается в трудной жизненной ситуации. Благодаря их профессионализму, компетентности, высоким личным качествам повышается качество жизни людей, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне. В нашем городе социальные услуги предоставляются более 10 тысячам семей с детьми. Обеспечена выплата различных видов пособий и компенсаций на сумму 2 миллиардов рублей. В учреждениях социальной сферы Пензы работают более 370 человек, которые ежегодно предоставляют около 1 миллиона социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Уважаемые работники социальной сферы, огромное Вам спасибо за ваш неустанный труд, за все то добро, которое вы дарите пензенцам. Крепкого вам здоровья, счастья, радости, успехов и благополучия! С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Сегодня мы чествуем людей незаменимой благородной профессии, тех, кто помогает инвалидам, одиноким людям, всем, кто нуждается в поддержке, оказывается в трудной жизненной ситуации.
Благодаря их профессионализму, компетентности, высоким личным качествам повышается качество жизни людей, их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне.
В нашем городе социальные услуги предоставляются более 10 тысячам семей с детьми. Обеспечена выплата различных видов пособий и компенсаций на сумму 2 миллиардов рублей. В учреждениях социальной сферы Пензы работают более 370 человек, которые ежегодно предоставляют около 1 миллиона социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Уважаемые работники социальной сферы, огромное Вам спасибо за ваш неустанный труд, за все то добро, которое вы дарите пензенцам. Крепкого вам здоровья, счастья, радости, успехов и благополучия!
С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 08 июня 2017
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