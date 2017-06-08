В районном Доме культуры прошел традиционный гала-концерт районного фестиваля детского творчества "Звездный дождь".

На этот праздник детства собрались ребята со всего Тамалинского района. Кто-то выступил на сцене впервые, а кто-то показал, чему научился за этот год. Бурными аплодисментами зрители встречали Юлю Бобкову из села Обвал и Юлию Медведеву из села Малая Сергиевка, младшую, среднюю и старшую танцевальную группу "Фасольки", Настю Журавлеву и Полину Андосову из Саниковки, Екатерину Голубеву, Ксению и Надежду Левкиных из села Варварино, вокальную группу "Акварели".

Ребята пели, танцевали, отгадывали загадки, прослушали наставления, как нужно вести себя на дороге и на водоёмах.