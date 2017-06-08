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Звездный дождь
Сегодня в Пензе
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В районном Доме культуры прошел традиционный гала-концерт районного фестиваля детского творчества "Звездный дождь". На этот праздник детства собрались ребята со всего Тамалинского района. Кто-то выступил на сцене впервые, а кто-то показал, чему научился за этот год. Бурными аплодисментами зрители встречали Юлю Бобкову из села Обвал и Юлию Медведеву из села Малая Сергиевка, младшую, среднюю и старшую танцевальную группу "Фасольки", Настю Журавлеву и Полину Андосову из Саниковки, Екатерину Голубеву, Ксению и Надежду Левкиных из села Варварино, вокальную группу "Акварели". Ребята пели, танцевали, отгадывали загадки, прослушали наставления, как нужно вести себя на дороге и на водоёмах.
В районном Доме культуры прошел традиционный гала-концерт районного фестиваля детского творчества "Звездный дождь".
На этот праздник детства собрались ребята со всего Тамалинского района. Кто-то выступил на сцене впервые, а кто-то показал, чему научился за этот год. Бурными аплодисментами зрители встречали Юлю Бобкову из села Обвал и Юлию Медведеву из села Малая Сергиевка, младшую, среднюю и старшую танцевальную группу "Фасольки", Настю Журавлеву и Полину Андосову из Саниковки, Екатерину Голубеву, Ксению и Надежду Левкиных из села Варварино, вокальную группу "Акварели".
Ребята пели, танцевали, отгадывали загадки, прослушали наставления, как нужно вести себя на дороге и на водоёмах.
Новость: Администрация Тамалинского района 08 июня 2017
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