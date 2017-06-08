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Андрей Терсинцев стал серебряным призером Чемпионата мира по шахматам
Сегодня в Пензе
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Шахматист из с. Сосновка Бековского района Андрей Терсинцев в составе сборной команды России по шахматам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата боролся за призовые места Чемпионата мира, который проходил в словацком городе Ружомберок с 27 мая по 6 июня 2017 года. Андрей занял шестое место в общем зачете и второе место среди спортсменов-колясочников. В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из 12 стран. Администрация Бековского района поздравляет спортсмена и желает дальнейших побед.
Шахматист из с. Сосновка Бековского района Андрей Терсинцев в составе сборной команды России по шахматам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата боролся за призовые места Чемпионата мира, который проходил в словацком городе Ружомберок с 27 мая по 6 июня 2017 года.
Андрей занял шестое место в общем зачете и второе место среди спортсменов-колясочников.
В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из 12 стран.
Администрация Бековского района поздравляет спортсмена и желает дальнейших побед.
Новость: Администрация Бековского района 08 июня 2017
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