Андрей Терсинцев стал серебряным призером Чемпионата мира по шахматам

Шахматист из с. Сосновка Бековского района Андрей Терсинцев в составе сборной команды России по шахматам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата боролся за призовые места Чемпионата мира, который проходил в словацком городе Ружомберок с 27 мая по 6 июня 2017 года. Андрей занял шестое место в общем зачете и второе место среди спортсменов-колясочников. В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из 12 стран. Администрация Бековского района поздравляет спортсмена и желает дальнейших побед.

Новость: Администрация Бековского района 08 июня 2017