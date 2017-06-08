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Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Днем социального работника
Сегодня в Пензе
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника! Этот праздник - свидетельство особого внимания государства к деятельности органов социальной защиты населения и признания общественной значимости вашего труда, в центре внимания которого - забота о человеке. Создать необходимые условия для нормальной жизни людям, нуждающимся в опеке, помочь им обрести уверенность С гордостью могу отметить, что в регионе система социальной защиты населения действует эффективно. Уверен, что и в дальнейшем удастся добиться сохранения положительной динамики основных социальных показателей, и добрые традиции милосердия на пензенской земле будут бережно сохраняться и приумножаться. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Сурского края! Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
Этот праздник - свидетельство особого внимания государства к деятельности органов социальной защиты населения и признания общественной значимости вашего труда, в центре внимания которого - забота о человеке.
Создать необходимые условия для нормальной жизни людям, нуждающимся в опеке, помочь им обрести уверенность
С гордостью могу отметить, что в регионе система социальной защиты населения действует эффективно.
Уверен, что и в дальнейшем удастся добиться сохранения положительной динамики основных социальных показателей, и добрые традиции милосердия на пензенской земле будут бережно сохраняться и приумножаться.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной работы на благо жителей Сурского края!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
Новость: Правительство Пензенской области 08 июня 2017
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