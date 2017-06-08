В читальном зале библиотеки для участников летнего лагеря школы № 1 прошёл брейн - ринг внимательных и начитанных «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» по сказкам Александра Пушкина.

Библиотекарь Ольга Носкова провела конкурсы «Угадай героя», «Из какой сказки строки», «Верно или нет». Особенно детям понравилась игра «Ярмарка волшебных предметов» - участникам были предложены различные сказочные предметы, а дети должны были назвать сказку, в которой этот предмет встречался. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Как прекрасна Пушкинская сказка».

Ярким финалом мероприятия стал показ мультфильма «Сказка о царе Салтане»