На мясоперерабатывающем предприятии Пензенской области выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил

С целью исполнения Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 16.03.2017г. №252, изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017г. №АД-П11-1304, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в мае 2017 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении мясоперерабатывающего предприятия г.Каменка.

В ходе проверки установлено, что при входе в помещение холодильника «РПК» и холодильной камеры для хранения биологических отходов отсутствуют дезинфекционные коврики для обуви. На погрузо – выгрузочной площадке не имеются условия для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы поступающих на выгрузку мяса животных и мясосырья (не оборудовано место для проведения ветсанэкспертизы: нет стола для проведения ветсанэкспертизы мяса, мясосырья размещения рабочих инструментов ветсанэксперта), не установлена емкость для сбора ветеринарных конфискатов. При входе в холодильную камеру не установлен дезинфекционный коврик для обуви.

Тем самым директор не проконтролировал соблюдение обязательных ветеринарно-санитарных требований, чем допустил нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения и реализации продуктов животноводства.

По итогам проверки в отношении директора мясоперерабатывающего предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.