В РДК состоялся концерт детских коллективов художественной самодеятельности Сердобского района «Летний коктейль». Маленькие артисты, участвовавшие в концертной программе, с большим удовольствием выходили на сцену под бурные аплодисменты. Тёплая и праздничная атмосфера царила в этот день в зале.

Зрителями мероприятия стали ребята из пришкольных лагерей и дети из малообеспеченных семей.