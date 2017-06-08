Упор на точную науку

Под прицелом камер, под присмотром проверяющих, да еще и время подгоняет. Всего 4 часа на экзамен – процедура стандартная. Пензенские школьники приступили к сдаче Единого государственного экзамена по литературе и физике. Подавляющее большинство выбрало точную науку. Это говорит о том, что ряды студентов технических специальностей скоро пополняться.

«Это не первый год, когда технические специальности, для которых нужна физика, востребованы у абитуриентов. Это большое количество бюджетных мест, рабочих мест и возросший интерес общества к техническим специальностям», - отметила Евгения Жигина, член государственной экзаменационной комиссии.

Помимо заданий, к которым выпускники готовились целый год, а кто-то и больше, дополнительный стресс прибавляют проверяющие, которые пристально следят за тем, чтобы никто из экзаменуемых не списывал и не подсматривал в телефон. Даже если член комиссии и упустит что-то из вида, то эстафету слежения сразу же подхватят камеры. Списать здесь просто невозможно.

«Наблюдателей за тем, как проходит ЕГЭ очень много: организаторы в аудитории и зрители портала «Смотри ЕГЭ». Очень многие люди стараются предотвратить списывания. В последние годы очень хорошо ведется профилактическая работа с будущими выпускниками. Все дети у нас грамотно подходят к сдаче экзамена и случаев списывания мы не фиксируем», - добавил Евгения Жигина.

Сдать ЕГЭ по литературе и физике пришло 296 человек.