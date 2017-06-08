Познавательно-игровую программу «Здравствуй, лето!» провели сотрудники Центральной библиотеки Каменки в городском парке культуры и отдыха для ребят из лагеря школы №4. Отправившись в импровизированный поход и выполняя различные задания, ребята знакомились с правилами безопасности летнего отдыха.

Какие необходимые вещи должны быть в походном рюкзаке? Какие продукты питания можно брать с собой в поход? Какие растения и грибы можно употреблять в пищу? Как вести себя в экстремальной ситуации? Участвуя в интерактивных играх, ребята с помощью сотрудников библиотеки нашли ответы на эти и другие вопросы, узнали телефонный номер службы спасения для получения срочной помощи.

Завершилось мероприятие, как и любой интересный поход, дружными песнями под гитару.