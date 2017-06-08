В здании Богородского культурно-досугового центра состоялся сход граждан Богородского сельсовета, на котором о работе за 5 лет и предстоящих планах развития территории отчитался глава администрации Богородского сельсовета Корезин В.М.

На встрече присутствовали жители Богородского сельсовета, заместитель главы администрации Мокшанского района Дружинина В.Г., начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Мокшанского района Бочкарева Ю.С., начальник юридического отдела администрации Мокшанского района Гришина Е.В., главный врач ГБУЗ «Мокшанская районная больница» Леошина Е.Н.

Перед жителями Богородского сельсовета выступила главный врач Мокшанской районной больницы Е.Н. Леошина, рассказав о результатах работы сферы здравоохранения Мокшанского района за 5 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

О ходе реализации на территории Богородского сельсовета Мокшанского района проекта «Местный Дом культуры» информацию довела до жителей начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Мокшанского района Бочкарева Ю.С.

На сходе были озвучены и обсуждены проблемные вопросы жителей Богородского сельсовета, по отдельным из них на сходе были приняты решения. Также были рассмотрены вопросы активизации подписки на газеты «Пензенская правда» и «Сельская правда» на территории Богородского сельсовета, отмечены положительные моменты по организации флюорографического обследования населения Богородского сельсовета, проведён сравнительный анализ демографической ситуации за 5 месяцев текущего и прошлого года.

Подвела итоги встречи заместитель главы администрации Мокшанского района В.Г. Дружинина.