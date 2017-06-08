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 Четверг, 08 июня 2017
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Дан старт конкурсам для педагогических работников «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива»
Сегодня в Пензе
 

Министерство образования Пензенской области объявляет о старте областных конкурсов "Педагогический Олимп" и «Педагогическая инициатива», призванных поддержать педагогических работников образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, достигших значительных успехов в педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение.

Документы на конкурсы будут приниматься с 13 июня 2017 года в Институте регионального развития по адресу: г. Пенза, ул. Попова, д. 40.

В конкурсе «Педагогический Олимп» принимают участие педагогические работники муниципальных и государственных образовательных учреждений Пензенской области в следующих номинациях:

  • «Педагогическая надежда»; 
  • «Педагогическое мастерство»; 
  • «Преданность педагогической профессии»;
  • «Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы»; 
  • «Лучший воспитатель».

По итогам конкурса будет определено 36 победителей, которые получат денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

В конкурсе «Педагогическая инициатива» принимают участие учителя, работающие в общеобразовательных организациях, учебная нагрузка которых составляет не менее 9 часов в неделю по предметам: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, география, экология и история.

Победителями будут признаны 11 лучших учителей, представивших в конкурсную комиссию инновационные проекты. Победители получат на реализацию своего проекта 100 000 рублей каждый.

Итоги конкурсов будут подведены 31 июля 2017 года.

Новость: Министерство образования Пензенской области 08 июня 2017
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