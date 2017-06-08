Дан старт конкурсам для педагогических работников «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива»

Министерство образования Пензенской области объявляет о старте областных конкурсов "Педагогический Олимп" и «Педагогическая инициатива», призванных поддержать педагогических работников образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, достигших значительных успехов в педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение.



Документы на конкурсы будут приниматься с 13 июня 2017 года в Институте регионального развития по адресу: г. Пенза, ул. Попова, д. 40.



В конкурсе «Педагогический Олимп» принимают участие педагогические работники муниципальных и государственных образовательных учреждений Пензенской области в следующих номинациях:

«Педагогическая надежда»;

«Педагогическое мастерство»;

«Преданность педагогической профессии»;

«Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы»;

«Лучший воспитатель».

По итогам конкурса будет определено 36 победителей, которые получат денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей.



В конкурсе «Педагогическая инициатива» принимают участие учителя, работающие в общеобразовательных организациях, учебная нагрузка которых составляет не менее 9 часов в неделю по предметам: русский язык и литература, математика, информатика, физика, химия, биология, география, экология и история.

Победителями будут признаны 11 лучших учителей, представивших в конкурсную комиссию инновационные проекты. Победители получат на реализацию своего проекта 100 000 рублей каждый.



Итоги конкурсов будут подведены 31 июля 2017 года.