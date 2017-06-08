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Дан старт конкурсам для педагогических работников «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива»
Сегодня в Пензе
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Министерство образования Пензенской области объявляет о старте областных конкурсов "Педагогический Олимп" и «Педагогическая инициатива», призванных поддержать педагогических работников образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, достигших значительных успехов в педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение. По итогам конкурса будет определено 36 победителей, которые получат денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Победителями будут признаны 11 лучших учителей, представивших в конкурсную комиссию инновационные проекты. Победители получат на реализацию своего проекта 100 000 рублей каждый.
Министерство образования Пензенской области объявляет о старте областных конкурсов "Педагогический Олимп" и «Педагогическая инициатива», призванных поддержать педагогических работников образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, достигших значительных успехов в педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение.
По итогам конкурса будет определено 36 победителей, которые получат денежные выплаты в размере 50 тысяч рублей.
Победителями будут признаны 11 лучших учителей, представивших в конкурсную комиссию инновационные проекты. Победители получат на реализацию своего проекта 100 000 рублей каждый.
Новость: Министерство образования Пензенской области 08 июня 2017
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