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Об исполнении бюджета Пензенской области за 2016 год
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Региональный бюджет в 2016 году исполнен почти полностью за исключением одного процента. Положительную динамику специалисты отмечают по налоговым поступлениям. Что позволило безболезненно профинансировать расходную часть бюджета.
«По доходам бюджет исполнен в сумме 47,1 млрд. рублей при плане 46,7 (99%), недопоступление 0,5 млрд. рублей сложилось за счёт безвозмездных поступлений, которые должны были поступить в бюджет Пензенской области, но по объективным причинам не перечислены», – сообщила Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.
Неплохие показатели также сложились и в выполнении плановых назначений.
«По структуре налоговых и неналоговых доходов картина положительная фактически по всем поступлениям. Наибольший рост по налогу на прибыль, по сравнению с 2015 годом поступило на 2 млрд. 834 млн. больше. По налогу на доходы физических лиц не было стремительного роста, но, тем не менее, на 450 млн. рублей больше поступило. По акцизам на нефтепродукты и алкоголь также отмечается положительная динамика, в связи с чем мы получили перевыполнение плановых назначений», – прокомментировала Любовь Финогеева.
Приоритетным направлением расходной части бюджета остается социальная сфера. В 2016 году затраты на ее финансирование составили более 30 млрд. рублей.
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