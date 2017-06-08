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Иссинцы отличились в международном турнире по силовому многоборью
Сегодня в Пензе
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Иссинские спортсмены, представлявшие Пензенскую область на международном турнире АСМ "Витязь" по силовому многоборью, прошедшем конце мая в Москве, заняли призовые места. Всего на турнир съехалось около 700 спортсменов из более 10 стран: России, Беларуси, Украины, Эстонии, Польши, Казахстана, Молдовы, ЛНР и ДНР и других. Команда Федерации армспорта Пензенской области (ФАПО), включавшая 13 представителей области, Воронежа, Челябинска и других городов, завоевала второе общекомандное место. Большой вклад в успех сборной внесли иссинские спортсмены. Все пятеро иссинцев, вошедших в команду, отлично выступили, став победителями в своих видах и весовых категориях. Так, среди мужчин отличились Владимир Грушин - в номинации "Русский кирпич", Сергей Кулясов - "Русская ось", Шамиль Вяльшин - в "Эскалибур". Наряду со взрослыми хорошую подготовку показали обучающиеся иссинской спортивной школы: Николай Ражибаев - в номинации "Русский хаб" среди юниоров 16-17 лет, а Артем Есмейкин - в номинации "Пауэрспорт" среди юниоров 13-14 лет.
Иссинские спортсмены, представлявшие Пензенскую область на международном турнире АСМ "Витязь" по силовому многоборью, прошедшем конце мая в Москве, заняли призовые места.
Всего на турнир съехалось около 700 спортсменов из более 10 стран: России, Беларуси, Украины, Эстонии, Польши, Казахстана, Молдовы, ЛНР и ДНР и других.
Команда Федерации армспорта Пензенской области (ФАПО), включавшая 13 представителей области, Воронежа, Челябинска и других городов, завоевала второе общекомандное место.
Большой вклад в успех сборной внесли иссинские спортсмены. Все пятеро иссинцев, вошедших в команду, отлично выступили, став победителями в своих видах и весовых категориях.
Так, среди мужчин отличились Владимир Грушин - в номинации "Русский кирпич", Сергей Кулясов - "Русская ось", Шамиль Вяльшин - в "Эскалибур".
Наряду со взрослыми хорошую подготовку показали обучающиеся иссинской спортивной школы: Николай Ражибаев - в номинации "Русский хаб" среди юниоров 16-17 лет, а Артем Есмейкин - в номинации "Пауэрспорт" среди юниоров 13-14 лет.
Новость: Администрация Иссинского района 08 июня 2017
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