Иссинцы отличились в международном турнире по силовому многоборью

Иссинские спортсмены, представлявшие Пензенскую область на международном турнире АСМ "Витязь" по силовому многоборью, прошедшем конце мая в Москве, заняли призовые места.

Всего на турнир съехалось около 700 спортсменов из более 10 стран: России, Беларуси, Украины, Эстонии, Польши, Казахстана, Молдовы, ЛНР и ДНР и других.

Команда Федерации армспорта Пензенской области (ФАПО), включавшая 13 представителей области, Воронежа, Челябинска и других городов, завоевала второе общекомандное место.

Большой вклад в успех сборной внесли иссинские спортсмены. Все пятеро иссинцев, вошедших в команду, отлично выступили, став победителями в своих видах и весовых категориях.

Так, среди мужчин отличились Владимир Грушин - в номинации "Русский кирпич", Сергей Кулясов - "Русская ось", Шамиль Вяльшин - в "Эскалибур".

Наряду со взрослыми хорошую подготовку показали обучающиеся иссинской спортивной школы: Николай Ражибаев - в номинации "Русский хаб" среди юниоров 16-17 лет, а Артем Есмейкин - в номинации "Пауэрспорт" среди юниоров 13-14 лет.

Победители в личных зачетах были награждены медалями особого образца и дипломами, а команда-призер ФАПО - кубком и дипломом.