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В Пензенской области пройдет второй обязательный для выпускников ЕГЭ по русскому языку
Сегодня в Пензе
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Для сдачи экзамена по русскому языку в основной период заявились 5073 человека. В этот день в области будут работать 27 пунктов проведения экзаменов, из них 9 – в Пензе, а также 9 пунктов проведения экзаменов на дому. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по русскому языку составляет 24 балла. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по русскому языку составляет 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня 2017 года.
Для сдачи экзамена по русскому языку в основной период заявились 5073 человека.
В этот день в области будут работать 27 пунктов проведения экзаменов, из них 9 – в Пензе, а также 9 пунктов проведения экзаменов на дому. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3 часа 30 минут.
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по русскому языку составляет 24 балла.
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по русскому языку составляет 36 баллов.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 27 июня 2017 года.
Новость: Министерство образования Пензенской области 08 июня 2017
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