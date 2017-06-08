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 Четверг, 08 июня 2017
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Пензенский губернатор отметил, что наша область входит в число российских регионов, работающих на укрепление обороноспособности страны
Сегодня в Пензе
 

Встреча состоялась в рамках официального визита пензенской делегации в Белоруссию. В ходе деловых переговоров пензенский губернатор отметил, что наша область входит в число российских регионов, работающих на укрепление обороноспособности страны, защиту государственных границ России. 

«На сегодняшний день 11 ведущих пензенских заводов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро включены в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Они занимают ведущие позиции и работают на выпуск наукоёмкой машиностроительной продукции, применяемой в оборонной промышленности, космосе, авиации, судостроении, станкостроении, атомной энергетике и других отраслях», - пояснил глава субъекта РФ.

«Наш регион –  центр уникального приборостроения. У нас успешно работает приборостроительный кластер «Безопасность». Он включает группу предприятий, специализирующихся на разработке и производстве интегрированных систем безопасности», - сообщил он.

По словам председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолия Лаппо, его ведомство ещё со времён Советского Союза связывает большая дружба и тесные деловые контакты с Пензенским краем и его предприятиями. 

«Сегодня белорусские пограничники участвуют в совершенствовании способов охраны нашего союзного государства. Время идёт, требуется новая техника, мы работаем с предприятиями Пензенской области. Отдельные образцы техники стоят на вооружении, часть оборудования прошла испытание в прошлом году. Мы ценим достойный вклад пензенских предприятий в охрану границ Республики Беларусь», - отметил генерал-майор Лаппо в ходе переговоров с членами пензенской делегации.

По итогам встречи дано поручение подготовить рабочую поездку представителей пограничной службы Республики Беларусь в Пензенскую область.  Это позволит им детально ознакомиться с продукцией пензенских промышленных предприятий, наладить ещё более тесные экономические контакты, создать новые направления сотрудничества. Кроме того, проработать вопросы модернизации имеющегося на белорусских границах пензенского оборудования, его технического обслуживания, а также приобретения новейших образцов техники в сфере безопасности у производителей пензенского региона.

«Пензенские промышленники настроены на конструктивную работу, открыты для предложений по расширению деловых контактов с представителями организаций и ведомств Республики Беларусь. Готовы рассматривать инициативы по кооперации производства, взаимовыгодному обмену эффективными технологиями и организации экспортных поставок в союзное государство», - резюмировал глава Пензенской области Иван Белозерцев. 

Новость: Правительство Пензенской области 08 июня 2017
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