В Раевском сельсовете проведен День профилактики

В селе Усердино члены межведомственной комиссии по профилактике правонарушений совместно с членами медико-социальной группы и народными дружинниками провели День профилактики.

Члены рабочей группы посетили 4 семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, имеющие признаки неблагополучия; 4 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками; 1 осужденного к наказанию, не связанному с лишением свободы, 1 поднадзорного гражданина. Данным гражданам оказана консультативная помощь в решении социальных, бытовых, материальных проблем, предложена помощь в лечении от алкогольной зависимости и в трудоустройстве, а также проведены профилактические беседы по противопожарной безопасности, недопущению противоправного поведения, своевременной оплаты административных штрафов, необходимости в прохождении диспансеризации и флюорографического обследования. Двум многодетным семьям, состоящим на учете в МУ «Земетчинский КЦСОН», оказана помощь в виде продуктовых наборов.

С целью сохранения жизни и здоровья граждан, с населением проведены беседы по недопущению приобретения и употребления контрафактной алкогольной продукции и непищевых спиртосодержащих жидкостей, по предупреждению пожароопасной обстановки, о распространенных видах мошеннических действий, с вручением памяток по здоровому образу жизни, противопожарной безопасности.

В двух торговых точках члены рабочей группы провели с продавцами профилактическую и разъяснительную беседу по недопущению продажи контрафактной алкогольной продукции, продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним, разъяснили ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, предупредили о возможных мошеннических действиях и фактах фальшивомонетничества. Нарушений законодательства в сфере незаконного оборота алкогольной продукции выявлено не было.

В профилактических мероприятиях приняли участие советник по профилактике правонарушений Ольга Смирнова, специалист МУ «Земетчинский КЦСОН» Надежда Володина, фельдшер ФАПа Надежда Котунова.