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Обнаружены новые случаи африканской чумы свиней, птичьего гриппа и бруцеллеза на территории России
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в период с 29 мая по 5 июня 2017 года на территории России обнаружены новые случаи африканской чумы свиней, птичьего гриппа и бруцеллеза. В режиме карантина находятся три очага африканской чумы свиней среди домашних свиней: два в Московской области и один в Волгоградской. В таком же режиме в дикой фауне 14 инфицированных АЧС объектов: девять в Саратовской области, четыре в Крыму и один во Владимирской области. Генетический материал вируса гриппа А птиц выявлен при исследовании в лаборатории ВНИИЗЖ проб патологического материала от кур, павших в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Пурга в Малопургинском районе Удмуртской Республики. За указанный период обнаружено 14 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных: по три в Карачаево-Черкесии, Самарской области и Дагестане, два в Калмыкии, по одному в Северной Осетии – Алании, Краснодарском и Приморском краях. Управление Россельхознадзора рекомендует всем гражданам, руководителям предприятий, организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере содержания и выращивания животных, соблюдать требования ветеринарного законодательства.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что в период с 29 мая по 5 июня 2017 года на территории России обнаружены новые случаи африканской чумы свиней, птичьего гриппа и бруцеллеза. В режиме карантина находятся три очага африканской чумы свиней среди домашних свиней: два в Московской области и один в Волгоградской. В таком же режиме в дикой фауне 14 инфицированных АЧС объектов: девять в Саратовской области, четыре в Крыму и один во Владимирской области.
Генетический материал вируса гриппа А птиц выявлен при исследовании в лаборатории ВНИИЗЖ проб патологического материала от кур, павших в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Пурга в Малопургинском районе Удмуртской Республики.
За указанный период обнаружено 14 неблагополучных пунктов по бруцеллезу животных: по три в Карачаево-Черкесии, Самарской области и Дагестане, два в Калмыкии, по одному в Северной Осетии – Алании, Краснодарском и Приморском краях.
Управление Россельхознадзора рекомендует всем гражданам, руководителям предприятий, организаций, осуществляющим свою деятельность в сфере содержания и выращивания животных, соблюдать требования ветеринарного законодательства.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017
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