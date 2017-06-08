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«Пенза - Родина моя»
Сегодня в Пензе
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12 июня 2017 года в 13-00 на площади перед Домом молодёжи в рамках реализации проекта «Дом национально-культурных автономий» состоится праздник «Пенза - Родина моя». В программе проведения праздника будет представлена выставка национальных костюмов и национальных промыслов, выставка - дегустация блюд национальной кухни, мастер – класс по изготовлению кукол, игрушек из дерева, плетение лаптей, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных автономий Пензенской области.
12 июня 2017 года в 13-00 на площади перед Домом молодёжи в рамках реализации проекта «Дом национально-культурных автономий» состоится праздник «Пенза - Родина моя».
В программе проведения праздника будет представлена выставка национальных костюмов и национальных промыслов, выставка - дегустация блюд национальной кухни, мастер – класс по изготовлению кукол, игрушек из дерева, плетение лаптей, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных автономий Пензенской области.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 08 июня 2017
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