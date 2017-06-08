Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 08 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Пенза - Родина моя»
Сегодня в Пензе
 

12 июня 2017 года в 13-00 на площади перед Домом молодёжи в рамках реализации проекта «Дом национально-культурных автономий» состоится праздник «Пенза - Родина моя».

В мероприятии примут участие представители мордовской, чувашской, татарской, цыганской национально-культурных автономий Пензенской области, азербайджанской молодежной организации «АМОР», Пензенской региональной общественной организации Общество по сохранению армянских традиций «АРАГАЦ», Пензенского отдельского казачьего общества, Волжского войскового казачьего общества, Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков России», обучающиеся образовательных организаций, гости и жители города Пензы.

В программе проведения праздника будет представлена выставка национальных костюмов и национальных промыслов, выставка - дегустация блюд национальной кухни, мастер – класс по изготовлению кукол, игрушек из дерева, плетение лаптей, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных автономий Пензенской области.

Организатор мероприятия - «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области» при поддержке Министерства образования Пензенской области.

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 08 июня 2017
2017-06-08
В пензенской школе № 74 спектакль «Самая добрая сказка» прошел в 50-й раз
 Премьера сказки по пьесе известного детского писателя Сергея Козлова «Трям! Здравствуйте!»
 
2017-06-08
Грипп птиц обнаружен на территории Камчатского края
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-08
«Лето с книгой»
 В рамках цикла мероприятий Лермонтовку посетили юные воспитанники детского летнего лагеря средней школы № 76
 
2017-06-08
В лагере труда и отдыха «Романтик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию смены
 Завершилось мероприятие торжественной линейкой
 
2017-06-08
В администрации Белинского района состоялось совещание по вопросу оформления бесхозяйных объектов
 На совещании оговорены окончательные сроки подачи документов в Росреестр Пензенской области для постановки объектов в качестве бесхозяйных
 
2017-06-08
В поддержку чтения
Делегация Пензенской области участвовала в Московском Книжном фестивале
 
2017-06-08
ДТП на Свердлова
В Пензе произошло столкновение двух машин
 
2017-06-08
УГНАЛИ ИЗ-ПОД НОСА У СТОРОЖА
Со стоянки похитили два микроавтобуса
 
2017-06-08
«Детский спорт» на 20 спортивных площадках города Пензы
 Реализуется проект
 
2017-06-08
Выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил убоя животных предпринимателем г.Каменка
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-08
«История становления пензенской юридической школы»
 Вышла в свет первая книга юридической энциклопедии Пензенской области
 
2017-06-08
Ведутся работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища в с.Кандиевка Башмаковского района
 Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на р.Пизяевка
 
2017-06-08
День соцработника
Пензенские общественники отметили свой профессиональный праздник
 
2017-06-08
Судьба моя – я сам
 Книга Алексея Архиповича Леонова пополнила фонды Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова
 
2017-06-08
«Береги свою планету – ведь другой похожей нету»
 В Детском парке будет проходить экологическая программа
 

Новости партнеров
 
На сайте: 24ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru