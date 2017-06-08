12 июня 2017 года в 13-00 на площади перед Домом молодёжи в рамках реализации проекта «Дом национально-культурных автономий» состоится праздник «Пенза - Родина моя».



В мероприятии примут участие представители мордовской, чувашской, татарской, цыганской национально-культурных автономий Пензенской области, азербайджанской молодежной организации «АМОР», Пензенской региональной общественной организации Общество по сохранению армянских традиций «АРАГАЦ», Пензенского отдельского казачьего общества, Волжского войскового казачьего общества, Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков России», обучающиеся образовательных организаций, гости и жители города Пензы.

В программе проведения праздника будет представлена выставка национальных костюмов и национальных промыслов, выставка - дегустация блюд национальной кухни, мастер – класс по изготовлению кукол, игрушек из дерева, плетение лаптей, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных автономий Пензенской области.



Организатор мероприятия - «Многофункциональный молодёжный центр Пензенской области» при поддержке Министерства образования Пензенской области.