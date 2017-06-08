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В Наровчатском районе ведется профилактическая работа по пожарной безопасности
Сегодня в Пензе
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Рабочей группой, созданной решением КЧС и ОПБ Наровчатского района продолжаются профилактические рейды по жилому сектору. Был проведен рейд по селу Ачасьево Наровчатского района. Были посещены домовладения с проживанием в них одиноких престарелых граждан, многодетных семей, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем. Жителям была доведена обстановка с пожарами на территории района, разъяснены основные причины возникновения пожаров и несчастных случаев при эксплуатации газового оборудования. Со всеми жителями был проведен противопожарный инструктаж, а также были выданы памятки по разъяснению правил пожарной безопасности в быту.
Рабочей группой, созданной решением КЧС и ОПБ Наровчатского района продолжаются профилактические рейды по жилому сектору.
Был проведен рейд по селу Ачасьево Наровчатского района. Были посещены домовладения с проживанием в них одиноких престарелых граждан, многодетных семей, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем. Жителям была доведена обстановка с пожарами на территории района, разъяснены основные причины возникновения пожаров и несчастных случаев при эксплуатации газового оборудования.
Со всеми жителями был проведен противопожарный инструктаж, а также были выданы памятки по разъяснению правил пожарной безопасности в быту.
Новость: Администрация Наровчатского района 08 июня 2017
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