В Наровчатском районе ведется профилактическая работа по пожарной безопасности

Рабочей группой, созданной решением КЧС и ОПБ Наровчатского района продолжаются профилактические рейды по жилому сектору.

Был проведен рейд по селу Ачасьево Наровчатского района. Были посещены домовладения с проживанием в них одиноких престарелых граждан, многодетных семей, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем. Жителям была доведена обстановка с пожарами на территории района, разъяснены основные причины возникновения пожаров и несчастных случаев при эксплуатации газового оборудования.

Со всеми жителями был проведен противопожарный инструктаж, а также были выданы памятки по разъяснению правил пожарной безопасности в быту.