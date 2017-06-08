Для максимального охвата отдыхом детей в каникулярное время, в Спасском районе создано около 60 сводных разновозрастных отрядов.

На базе Дома творчества было проведено первое заседание председателей сводных отрядов, на котором они вместе с педагогами дополнительного образования разработали план работы на июнь, в который внесены различные мероприятия: русские народные и современные подвижные игры, спортивные состязания, конкурсы, викторины, интеллектуально-познавательные игры, развлекательные программы, волонтёрская работа и, конечно же, профилактические беседы с проведением инструктажей: как себя вести у водоёмов, во время походов, на улицах города, у проезжей части - во избежание опасных ситуаций. Летний отдых обещает быть веселым, познавательным и развлекательным!

Новость: Администрация Спасского района 08 июня 2017