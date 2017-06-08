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«Береги свою планету – ведь другой похожей нету»
Сегодня в Пензе
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В следующую среду, 14 июня, в 11:00 в Детском парке будет проходить экологическая программа «Береги свою планету – ведь другой похожей нету», посвященная экологической грамотности. В этот день гостям парка предстоит узнать много нового о нашей планете и, в частности, об экологическом состоянии нашей страны – России. Ребят ждут увлекательные состязания в знании родной природы и умении её оберегать, а веселые игры и шарады проверят, насколько хорошо гости парка знают основные правила сохранения окружающей среды.
В следующую среду, 14 июня, в 11:00 в Детском парке будет проходить экологическая программа «Береги свою планету – ведь другой похожей нету», посвященная экологической грамотности.
В этот день гостям парка предстоит узнать много нового о нашей планете и, в частности, об экологическом состоянии нашей страны – России. Ребят ждут увлекательные состязания в знании родной природы и умении её оберегать, а веселые игры и шарады проверят, насколько хорошо гости парка знают основные правила сохранения окружающей среды.
Новость: Администрация города Пензы 08 июня 2017
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