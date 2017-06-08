День соцработника

Не столько ради себя, сколько ради других. Всем, кому нужна помощь, с большим рвением и огнем в душе помогают общественники. Их труд нельзя не заметить. Чтобы отдать должное этим людям, в Пензе отметили День социального работника.

«Социальные работники выполняют очень большой объем работ. Они предоставляют различные виды услуг, доставляют продукты питания, оплачивают коммунальные услуги, приносят лекарства. Также есть дополнительные услуги, которые необходимы нашим гражданам», - отметила Ирина Федонина, начальник социального управления г. Пензы.

У этого праздника совсем скоро юбилей. В далеком 2000 году президент России Владимир Путин подписал указ «О Дне социального работника». Теперь по всей стране он отмечается 8 июня. Социальные работники проделали титанический труд в прошлом году, да и в этом планку снижать не собираются. Огромная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и помощь всем нуждающимся только вершина айсберга. Поздравить тружеников-общественников пришли и представители городской власти.

«Вы выполняете огромную работу, которая так нужна жителям нашего города, нуждающимся в государственной поддержке. Ваша работа требует самоотдачи и порой самопожертвования. В этой сфере могут работать только люди с открытой душой и большим сердцем», - отметил Валерий Савельев, глава города Пензы

«Вас много и вы разные, но вас объединяет эта огромная доброта, умение чувствовать чужую боль и своевременно приходить на помощь. Именно поэтому вас любят люди, а мы вам благодарны. Дай Бог вам здоровья, мира и добра», - отметил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Передовиков социальной работы наградили благодарственными грамотами. После поздравлений в честь общественников прошел праздничный концерт.