Ведутся работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища в с.Кандиевка Башмаковского района

Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на р.Пизяевка в с.Кандиевка Башмаковского района Пензенской области

Данное ГТС находится на балансе ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензегнской области». Плотина с объемом пруда 2600 тыс. м3 находится в крайне аварийном состоянии, водосбросное сооружение было смыто весенними паводковыми водами, а на месте обводного канала образовался овраг глубиной до 10 м.

Проектом было предусмотрено восстановление водосбросных сооружений открытого типа автоматического действия на пропуск 1%-го весеннего расхода соответственно 50 м3/час, а также донных водоспусков. Работы по капитальному ремонту производит ООО «Водстрой» г. Каменка. Срок сдачи в эксплуатация 2018г.