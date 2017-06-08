|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Ведутся работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища в с.Кандиевка Башмаковского района
Сегодня в Пензе
|
Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на р.Пизяевка в с.Кандиевка Башмаковского района Пензенской области Данное ГТС находится на балансе ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензегнской области». Плотина с объемом пруда 2600 тыс. м3 находится в крайне аварийном состоянии, водосбросное сооружение было смыто весенними паводковыми водами, а на месте обводного канала образовался овраг глубиной до 10 м. Проектом было предусмотрено восстановление водосбросных сооружений открытого типа автоматического действия на пропуск 1%-го весеннего расхода соответственно 50 м3/час, а также донных водоспусков. Работы по капитальному ремонту производит ООО «Водстрой» г. Каменка. Срок сдачи в эксплуатация 2018г.
Выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений водохранилища на р.Пизяевка в с.Кандиевка Башмаковского района Пензенской области
Данное ГТС находится на балансе ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензегнской области». Плотина с объемом пруда 2600 тыс. м3 находится в крайне аварийном состоянии, водосбросное сооружение было смыто весенними паводковыми водами, а на месте обводного канала образовался овраг глубиной до 10 м.
Проектом было предусмотрено восстановление водосбросных сооружений открытого типа автоматического действия на пропуск 1%-го весеннего расхода соответственно 50 м3/час, а также донных водоспусков. Работы по капитальному ремонту производит ООО «Водстрой» г. Каменка. Срок сдачи в эксплуатация 2018г.
Новость: Администрация Башмаковского района 08 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru