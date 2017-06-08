«История становления пензенской юридической школы»

В книге раскрывается история развития юридических институтов Пензенского края, их роль и место в формировании Российского государства.



В первой книге речь идет об истории трех юридических направлений: полиции-милиции, судебного и исправительного. Особое внимание уделяется конкретным людям, уроженцам Пензенской губернии и области, которые формировали пензенскую юридическую школу за 200 лет. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 08 июня 2017