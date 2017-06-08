Выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил убоя животных предпринимателем г.Каменка

Государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе проведения внеплановой выездной проверки с целью исполнения Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 16.03.2017г. №252, изданного в соответствии с указанием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 02.03.2017г. №АД-П11-1304, на убойном пункте индивидуального предпринимателя г.Каменка Каменского района установлено нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя животных.

Выявлено, что территория убойного пункта огорожена частично, доступ посторонних лиц не ограничен. При въезде на территорию убойного пункта дезинфекционный барьер отсутствует. Загон для предубойного содержания скота находится в неудовлетворительном состоянии. Нарушена целостность ограждения. Поточность, последовательность технологических процессов на убойном пункте не соблюдается. Место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано стерилизатором для инструментов, дополнительным освещением. Нет условий для проведения трихинеллоскопии. При входе в убойный цех, холодильную камеру не установлены дезинфекционные коврики для обуви. Нет условий для проведения мойки и дезинфекции транспорта после выгрузки животных; отсутствуют документы, подтверждающие проведение мойки, дезинфекции производственных помещений и оборудования, транспортных средств. Не ведутся документы учета: опись убойных животных, доставляемых на убойный пункт, журнал учета результатов предубойного ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных продуктов убоя на убойном пункте.

Таким образом, индивидуальный предприниматель не проконтролировал соблюдение обязательных ветеринарно-санитарных требований, чем допустил нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя животных либо правил переработки, хранения и реализации продуктов животноводства.

По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.