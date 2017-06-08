«Детский спорт» на 20 спортивных площадках города Пензы

Специалисты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществили выезды на оздоровительные площадки, расположенные на улицах Токарной, 16, Терновского, 168; Ладожской, 131, проспекте Строителей, 52а и Онежской, 11. На момент проверки дворовыми тренерами велась активная работа с подростками. Объявления с графиком работы дворовых тренеров размещены на информационных стендах. Работа осуществляется два дня в неделю согласно графику. Дворовые тренеры формируют команды по футболу, волейболу, стритболу. Организуются подвижные игры с детьми.

Новость: Администрация города Пензы 08 июня 2017