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«Детский спорт» на 20 спортивных площадках города Пензы
Сегодня в Пензе
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Специалисты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществили выезды на оздоровительные площадки, расположенные на улицах Токарной, 16, Терновского, 168; Ладожской, 131, проспекте Строителей, 52а и Онежской, 11. На момент проверки дворовыми тренерами велась активная работа с подростками. Объявления с графиком работы дворовых тренеров размещены на информационных стендах. Работа осуществляется два дня в неделю согласно графику. Дворовые тренеры формируют команды по футболу, волейболу, стритболу. Организуются подвижные игры с детьми.
Специалисты Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществили выезды на оздоровительные площадки, расположенные на улицах Токарной, 16, Терновского, 168; Ладожской, 131, проспекте Строителей, 52а и Онежской, 11.
На момент проверки дворовыми тренерами велась активная работа с подростками.
Объявления с графиком работы дворовых тренеров размещены на информационных стендах. Работа осуществляется два дня в неделю согласно графику. Дворовые тренеры формируют команды по футболу, волейболу, стритболу. Организуются подвижные игры с детьми.
Новость: Администрация города Пензы 08 июня 2017
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