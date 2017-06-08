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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 08 июня 2017
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УГНАЛИ ИЗ-ПОД НОСА У СТОРОЖА
Сегодня в Пензе
 
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На свой привычный маршрут микроавтобус не вышел по уважительной причине. Автомобиль угнали с охраняемой стоянки. Злоумышленники воспользовались моментом, когда сторожа не было на месте, и совершили кражу.

«Водитель вышел утром на работу, машины не было. Сразу позвонил мне, я приехал на стоянку, вызвали полицию», – рассказал потерпевший. 

Ночью со стоянки был похищен еще один микроавтобус. Чтобы машины не смогли найти, из строя была выведана система Глонасс. Несмотря на это, злоумышленников задержали по горячим следам.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое мужчин в возрасте около 40 лет. Мужчины работали водителями в данной организации. Оба имели долги перед банками и просроченные платежи. Чтобы поправить свое материальное положение у них возник умысел – совершить кражи автомашин, отогнать их в спокойное место, разобрать их на запчасти и продать», – сообщила начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.

Новость: Елена Кандрина 08 июня 2017
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