ДТП на Свердлова

В ночь с 6 на 7 июня на перекрёстке улиц Свердлова и Куйбышева произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля ВАЗ 2108 и автомобиля СУЗУКИ. В результате происшествия, пассажир автомобиля ВАЗ – девушка 1997 года рождения, от полученных травм скончалась на месте, водитель и пассажир того же автомобиля получили телесные повреждения.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги: повреждения дорожных знаков «Главная дорога» и «Направление главной дороги», а именно данные дорожные знаки, были развернуты относительно проектного положения. Кроме того отсутствовала дорожная разметка и пешеходные ограждения. Данные факты свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей работниками дорожных организаций, которые обязаны осуществлять постоянный контроль за содержанием и обустройством улично-дорожной сети»,- подчеркнул полковник полиции, начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

Ранее за отсутствие дорожной разметки в отношении должностного лица был составлен административный материал. Кроме того, выдано предписание на устранение повреждений дорожных знаков, и направлено представление владельцу улично-дорожной сети для устранения выявленных недостатков.