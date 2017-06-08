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 Четверг, 08 июня 2017
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В поддержку чтения
Сегодня в Пензе
 
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Книжный фестиваль «Красная площадь» в третий раз собрал в Москве представителей библиотечной и издательской сферы. Одним из главных событий в рамках фестиваля стала конференция, посвящённая механизмам продвижения чтения среди населения страны. С этой целью каждому субъекту России предлагается реализовать целый комплекс мер.

«Это принятие региональных программ поддержки развития чтения, формирование организационных механизмов на региональном уровне, создание советов по чтению при главах субъектов, это развитие библиотек и книжных магазинов», — отметил Президент Российского книжного союза, Сергей Степашин.

Особое внимание в программе отводится поддержке детского и юношеского чтения. С середины 90-х по 2012 год в рейтинге стран по популярности чтения среди молодёжи Россия с 3-его места опустилась на 42-е.

«Последние исследования показали, что есть некоторая позитивная динамика: мы поднялись с 42-ого места на 26-ое, но и это стыдно для нашей страны, где культура и чтение всегда были ключевыми факторами национального самосознания», — подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Владимир Григорьев.

Пензенская область уже завершает работу над своей региональной программой. Последним этапом её формирования был Книжный форум, прошедший в Пензе в начале года. Высказанные в его ходе идеи нашли отражение в концепции.

«Это и социальная реклама, и формирование книжного фонда, и издание книг пензенских авторов, книжные магазины в библиотеках и многое другое», — пояснила Министр культуры и туризма региона, Татьяна Курдова, возглавляющая пензенскую делегацию на фестивале.

Своим опытом по продвижению чтения и поддержке родного языка в ходе конференции поделились представители разных регионов. Участники дискуссии неоднократно подчёркивали важность поддержки книжной индустрии со стороны региональной власти. Всего же в рамках конференции работало 10 площадок, на которых выступали ведущие деятели российской культуры, ученые и писатели.

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