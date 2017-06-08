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В администрации Белинского района состоялось совещание по вопросу оформления бесхозяйных объектов
Сегодня в Пензе
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В администрации Белинского района состоялось совещание с главами сельских администраций по вопросу оформления бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (водопроводов, газопроводов). Мероприятие прошло под руководством и.о. главы администрации района Олеси Мягковой. На совещании оговорены окончательные сроки подачи документов в Росреестр Пензенской области для постановки объектов в качестве бесхозяйных. Также на мероприятии поднимался вопрос оформления земельных участков в муниципальную собственность для объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
В администрации Белинского района состоялось совещание с главами сельских администраций по вопросу оформления бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (водопроводов, газопроводов). Мероприятие прошло под руководством и.о. главы администрации района Олеси Мягковой.
На совещании оговорены окончательные сроки подачи документов в Росреестр Пензенской области для постановки объектов в качестве бесхозяйных.
Также на мероприятии поднимался вопрос оформления земельных участков в муниципальную собственность для объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Новость: Администрация Белинского района 08 июня 2017
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