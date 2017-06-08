В администрации Белинского района состоялось совещание по вопросу оформления бесхозяйных объектов

В администрации Белинского района состоялось совещание с главами сельских администраций по вопросу оформления бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (водопроводов, газопроводов). Мероприятие прошло под руководством и.о. главы администрации района Олеси Мягковой. На совещании оговорены окончательные сроки подачи документов в Росреестр Пензенской области для постановки объектов в качестве бесхозяйных. Также на мероприятии поднимался вопрос оформления земельных участков в муниципальную собственность для объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Новость: Администрация Белинского района 08 июня 2017