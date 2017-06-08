В лагере труда и отдыха «Романтик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию смены.



Открытие смены стало настоящим праздником для подростков. Ребята придумали название своим отрядам, девизы, приготовили творческие номера. Воспитатели также приняли активное участие в мероприятии и показали себя настоящими артистами.



Дети продемонстрировали все свои таланты: они пели песни, исполняли зажигательные танцы, участвовали в сценках.



Завершилось мероприятие торжественной линейкой.

Новость: Администрация Пачелмского района 08 июня 2017