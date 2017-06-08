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 Четверг, 08 июня 2017
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В лагере труда и отдыха «Романтик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию смены
Сегодня в Пензе
 

В лагере труда и отдыха «Романтик» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию смены.

Открытие смены стало настоящим праздником для подростков. Ребята придумали название своим отрядам, девизы, приготовили творческие номера. Воспитатели также приняли активное участие в мероприятии и показали себя настоящими артистами.

Дети продемонстрировали все свои таланты: они пели песни, исполняли зажигательные танцы, участвовали в сценках.

Завершилось мероприятие торжественной линейкой.

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