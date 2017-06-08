8 июня 2017 года в рамках цикла мероприятий «Лето с книгой» Лермонтовку посетили юные воспитанники детского летнего лагеря средней школы № 76. С ними была проведена познавательно-экологическая викторина «Своя игра».



Мероприятие состояло из различных конкурсов. Занимательные задания требовали не только знаний природоведения, скорости и смекалки, но и определённого актёрского мастерства – один из этапов игры заключался в том, чтобы без слов изобразить то или иное животное, птицу и насекомое.



Участники игры показали хорошие знания по экологии, свое актерское мастерство и любовь к чтению.



В конце встречи ребятам были показаны мультипликационные фильмы. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 08 июня 2017