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«Лето с книгой»
Сегодня в Пензе
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8 июня 2017 года в рамках цикла мероприятий «Лето с книгой» Лермонтовку посетили юные воспитанники детского летнего лагеря средней школы № 76. С ними была проведена познавательно-экологическая викторина «Своя игра».
8 июня 2017 года в рамках цикла мероприятий «Лето с книгой» Лермонтовку посетили юные воспитанники детского летнего лагеря средней школы № 76. С ними была проведена познавательно-экологическая викторина «Своя игра».
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 08 июня 2017
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