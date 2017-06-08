Грипп птиц обнаружен на территории Камчатского края

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует об обнаружении генетического материала вируса гриппа птиц (Н5-подтип) на территории Камчатского края, в результате проведенных лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб продукции - полуфабрикатов из мяса индейки (филе грудки, голень, дата выработки февраль, март 2017 года), производитель ООО «ЕВРОДОН», Ростовская область, Октябрьский район, п.Интернациональный, ул.Ясеневая, д.2, заключение о проведенных исследованиях от 01.06.2017 года №01-12/5052. Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017