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Грипп птиц обнаружен на территории Камчатского края
Сегодня в Пензе
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Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует об обнаружении генетического материала вируса гриппа птиц (Н5-подтип) на территории Камчатского края, в результате проведенных лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб продукции - полуфабрикатов из мяса индейки (филе грудки, голень, дата выработки февраль, март 2017 года), производитель ООО «ЕВРОДОН», Ростовская область, Октябрьский район, п.Интернациональный, ул.Ясеневая, д.2, заключение о проведенных исследованиях от 01.06.2017 года №01-12/5052.
Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует об обнаружении генетического материала вируса гриппа птиц (Н5-подтип) на территории Камчатского края, в результате проведенных лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» проб продукции - полуфабрикатов из мяса индейки (филе грудки, голень, дата выработки февраль, март 2017 года), производитель ООО «ЕВРОДОН», Ростовская область, Октябрьский район, п.Интернациональный, ул.Ясеневая, д.2, заключение о проведенных исследованиях от 01.06.2017 года №01-12/5052.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017
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