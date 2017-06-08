В пензенской школе № 74 спектакль «Самая добрая сказка» прошел в 50-й раз

Премьера сказки по пьесе известного детского писателя Сергея Козлова «Трям! Здравствуйте!» состоялась чуть больше года назад, 3 мая 2016 года. Спектакль, поставленный на малой сцене Натальей Арефьевой, сразу полюбился самым маленьким зрителям вместе с их родителями и потому не раз собирал аншлаги. Многократно выезжал театр с ним и в школы, где сказку смотрели ученики младших классов.



В пьесе «Трям! Здравствуйте!» Медвежонок, Ежик и Заяц придумали удивительную страну Тилимилитрямдию, где много рек, озер и гор, где всегда цветут ромашки, а жители при встрече вместо «Здравствуйте!» говорят друг другу: «Трям!» В этой стране нет места для зла, и даже коварному Волку не удается победить друзей.



В премьерном составе Ежика играла Ольга Панина, Зайца — Елена Павлова, Медвежонка — Алексей Болдырев, студент-заочник Ярославского государственного театрального института, а Волка (на самом деле, совсем не страшного) — Игорь Серебряный. Затем 26 июня на роль Медвежонка ввелась Мария Соловьева, а Алексей Болдырев перешел на роль Волка. И, наконец, 28 сентября 2016 года все роли в сказке сыграли новые исполнители — молодые актеры, принятые в труппу театра в этом сезоне по окончании Театрального института Саратовской государственной консерватории: роль Ёжика исполнила Яна Дубровина, Зайца — Наталья Прокошкина, Медвежонка — Никита Кузин, а Волка — Артём Давыдов. Всех их мы поздравляем с полусотней спектаклей, которую они разделили между собой.



И, конечно, поздравления тем, кто придумывал спектакль, — режиссеру и автору текстов песен Наталье Арефьевой, художнику Марине Смельчаковой, которая сочинила яркие декорации и забавные костюмы, композитору Александру Королькову, который написал веселую музыку, педагогу по вокалу Ольге Роба, которая учила актеров исполнять песни, балетмейстеру Наталье Кинге, которая поставила зажигательные танцы, и ассистентам режиссера Ольге Битюцкой и Ольге Терехиной, которые руководят проведением спектакля. Ближайший показ «Самой доброй сказки» — 25 июня в 11 часов на малой сцене театра Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 08 июня 2017