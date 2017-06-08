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В пензенской школе № 74 спектакль «Самая добрая сказка» прошел в 50-й раз
Сегодня в Пензе
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Премьера сказки по пьесе известного детского писателя Сергея Козлова «Трям! Здравствуйте!» состоялась чуть больше года назад, 3 мая 2016 года. Спектакль, поставленный на малой сцене Натальей Арефьевой, сразу полюбился самым маленьким зрителям вместе с их родителями и потому не раз собирал аншлаги. Многократно выезжал театр с ним и в школы, где сказку смотрели ученики младших классов. Ближайший показ «Самой доброй сказки» — 25 июня в 11 часов на малой сцене театра
Премьера сказки по пьесе известного детского писателя Сергея Козлова «Трям! Здравствуйте!» состоялась чуть больше года назад, 3 мая 2016 года. Спектакль, поставленный на малой сцене Натальей Арефьевой, сразу полюбился самым маленьким зрителям вместе с их родителями и потому не раз собирал аншлаги. Многократно выезжал театр с ним и в школы, где сказку смотрели ученики младших классов.
Ближайший показ «Самой доброй сказки» — 25 июня в 11 часов на малой сцене театра
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 08 июня 2017
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