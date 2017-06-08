Визит пензенской делегации на агрокомбинат «Дзержинский» в Республике Беларусь состоялся в четверг

Особенность данного сельхозпредприятия – в многопрофильности, развитии нескольких отраслей. Основной вид деятельности – промышленное производство мяса птицы, переработка и реализация. Агрокомбинат производит до 20% всей выпускаемой в Республике продукции указанной группы.

Кроме того, на предприятии занимаются разведением крупного рогатого скота, прудовой рыбы, растениеводством, выпускают комбикорма, премиксы и белково-витаминные добавки.

В числе успешных направлений деятельности предприятия – экотуризм. В центре «Станьково» функционирует гостиничный комплекс, действуют аттракционы, работает конеферма, и даже есть резиденция Деда Мороза.

Кроме того, обширный зоосад, в котором обитает более 40 видов домашних и диких экзотических птиц – фазаны, утки, гуси, павлины, индюки, страусы, перепела, куропатки, лебеди, а также дикие животные - зубры, яки, ламы, волки, олени, косули, лани, медведь, лисы и еноты.

Особый интерес представляет комплекс «Партизанский лагерь» –реконструкция на месте исторических событий периода Великой Отечественной войны.

Губернатор осмотрел инсталляции, отметив значимость объекта для патриотического воспитания молодого поколения.

«Сюда приезжают дети, знакомятся с историей своей Родины, подвигом предков. Это интересный и эффективный метод обучения, направленный не только на изучение краеведения, но и формирование уважительного отношения к своей культуре», – подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание на аналогичные объекты в Пензенской области.

«У нас есть успешные проекты, которые пользуются популярностью у жителей и гостей региона. Надо развивать и популяризировать центры агротуризма, поддерживать предпринимателей, готовых вкладывать средства в это направление, содействовать созданию новых объектов», – уточнил глава субъекта федерации.

Также Иван Белозерцев сообщил о намерении лично посетить некоторые пензенские экофермы и обсудить с руководителями хозяйств перспективы их развития.