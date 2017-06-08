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Визит пензенской делегации на агрокомбинат «Дзержинский» в Республике Беларусь состоялся в четверг
Сегодня в Пензе
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Особенность данного сельхозпредприятия – в многопрофильности, развитии нескольких отраслей. Основной вид деятельности – промышленное производство мяса птицы, переработка и реализация. Агрокомбинат производит до 20% всей выпускаемой в Республике продукции указанной группы. Кроме того, на предприятии занимаются разведением крупного рогатого скота, прудовой рыбы, растениеводством, выпускают комбикорма, премиксы и белково-витаминные добавки. В числе успешных направлений деятельности предприятия – экотуризм. В центре «Станьково» функционирует гостиничный комплекс, действуют аттракционы, работает конеферма, и даже есть резиденция Деда Мороза. Кроме того, обширный зоосад, в котором обитает более 40 видов домашних и диких экзотических птиц – фазаны, утки, гуси, павлины, индюки, страусы, перепела, куропатки, лебеди, а также дикие животные - зубры, яки, ламы, волки, олени, косули, лани, медведь, лисы и еноты. Особый интерес представляет комплекс «Партизанский лагерь» –реконструкция на месте исторических событий периода Великой Отечественной войны. Губернатор осмотрел инсталляции, отметив значимость объекта для патриотического воспитания молодого поколения. «Сюда приезжают дети, знакомятся с историей своей Родины, подвигом предков. Это интересный и эффективный метод обучения, направленный не только на изучение краеведения, но и формирование уважительного отношения к своей культуре», – подчеркнул он. Губернатор обратил внимание на аналогичные объекты в Пензенской области. «У нас есть успешные проекты, которые пользуются популярностью у жителей и гостей региона. Надо развивать и популяризировать центры агротуризма, поддерживать предпринимателей, готовых вкладывать средства в это направление, содействовать созданию новых объектов», – уточнил глава субъекта федерации. Также Иван Белозерцев сообщил о намерении лично посетить некоторые пензенские экофермы и обсудить с руководителями хозяйств перспективы их развития.
Особенность данного сельхозпредприятия – в многопрофильности, развитии нескольких отраслей. Основной вид деятельности – промышленное производство мяса птицы, переработка и реализация. Агрокомбинат производит до 20% всей выпускаемой в Республике продукции указанной группы.
Кроме того, на предприятии занимаются разведением крупного рогатого скота, прудовой рыбы, растениеводством, выпускают комбикорма, премиксы и белково-витаминные добавки.
В числе успешных направлений деятельности предприятия – экотуризм. В центре «Станьково» функционирует гостиничный комплекс, действуют аттракционы, работает конеферма, и даже есть резиденция Деда Мороза.
Кроме того, обширный зоосад, в котором обитает более 40 видов домашних и диких экзотических птиц – фазаны, утки, гуси, павлины, индюки, страусы, перепела, куропатки, лебеди, а также дикие животные - зубры, яки, ламы, волки, олени, косули, лани, медведь, лисы и еноты.
Особый интерес представляет комплекс «Партизанский лагерь» –реконструкция на месте исторических событий периода Великой Отечественной войны.
Губернатор осмотрел инсталляции, отметив значимость объекта для патриотического воспитания молодого поколения.
«Сюда приезжают дети, знакомятся с историей своей Родины, подвигом предков. Это интересный и эффективный метод обучения, направленный не только на изучение краеведения, но и формирование уважительного отношения к своей культуре», – подчеркнул он.
Губернатор обратил внимание на аналогичные объекты в Пензенской области.
«У нас есть успешные проекты, которые пользуются популярностью у жителей и гостей региона. Надо развивать и популяризировать центры агротуризма, поддерживать предпринимателей, готовых вкладывать средства в это направление, содействовать созданию новых объектов», – уточнил глава субъекта федерации.
Также Иван Белозерцев сообщил о намерении лично посетить некоторые пензенские экофермы и обсудить с руководителями хозяйств перспективы их развития.
Новость: Правительство Пензенской области 08 июня 2017
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