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В преддверии празднования Дня России и Дня города в Октябрьском районе состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета
Сегодня в Пензе
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В преддверии празднования Дня России и Дня города в Октябрьском районе состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета. Среди почетных гостей был глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Обращаясь к собравшимся, Виктор Николаевич отметил, что на Доске почета сегодня займут достойное место лучшие коллективы и лучшие работники предприятий, учреждений и организаций района, которые являются его гордостью и опорой. - Вы проявили себя в разных сферах, но вас объединяет главное - любовь к родному краю и огромное трудолюбие, - подчеркнул глава исполнительной власти. - Вы своими делами, достижениями пишете современную историю нашего города, прославляя его далеко за пределами региона. Выражаю благодарность всем вам за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Пензы, повышение качества жизни пензенцев.
В преддверии празднования Дня России и Дня города в Октябрьском районе состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета. Среди почетных гостей был глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
Обращаясь к собравшимся, Виктор Николаевич отметил, что на Доске почета сегодня займут достойное место лучшие коллективы и лучшие работники предприятий, учреждений и организаций района, которые являются его гордостью и опорой.
- Вы проявили себя в разных сферах, но вас объединяет главное - любовь к родному краю и огромное трудолюбие, - подчеркнул глава исполнительной власти. - Вы своими делами, достижениями пишете современную историю нашего города, прославляя его далеко за пределами региона. Выражаю благодарность всем вам за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Пензы, повышение качества жизни пензенцев.
Новость: Администрация города Пензы 08 июня 2017
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