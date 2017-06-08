В преддверии празднования Дня России и Дня города в Октябрьском районе состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета. Среди почетных гостей был глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Обращаясь к собравшимся, Виктор Николаевич отметил, что на Доске почета сегодня займут достойное место лучшие коллективы и лучшие работники предприятий, учреждений и организаций района, которые являются его гордостью и опорой.

- Вы проявили себя в разных сферах, но вас объединяет главное - любовь к родному краю и огромное трудолюбие, - подчеркнул глава исполнительной власти. - Вы своими делами, достижениями пишете современную историю нашего города, прославляя его далеко за пределами региона. Выражаю благодарность всем вам за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Пензы, повышение качества жизни пензенцев.