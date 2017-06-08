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МУП «Каменская горэлектротеплосеть» привлечено к административной ответственности
Сегодня в Пензе
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Пензенское УФАС России привлекло МУП «Каменская горэлектротеплосеть» к административной ответственности, предусмотренной статью 9.16 КоАП РФ – нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. По результатам рассмотрения обращения собственника помещения в многоквартирном доме г. Каменки Пензенским УФАС России было установлено, что в нескольких многоквартирных домах г. Каменки отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии. Вместе с тем, положения части 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" возлагают на ресурсоснабжающую организацию обязанность по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета в случае их отсутствия. В срок до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение или передачу энергетических ресурсов обязаны были в случае отсутствия приборов учета энергетических ресурсов оснастить указанные объекты приборами учета, а также ввести их в эксплуатацию. Постановлением Пензенского УФАС России МУП «Каменская горэлектротеплосеть» было признано виновным в совершении административного правонарушения, на Предприятие наложен административный штраф.
Пензенское УФАС России привлекло МУП «Каменская горэлектротеплосеть» к административной ответственности, предусмотренной статью 9.16 КоАП РФ – нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
По результатам рассмотрения обращения собственника помещения в многоквартирном доме г. Каменки Пензенским УФАС России было установлено, что в нескольких многоквартирных домах г. Каменки отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии. Вместе с тем, положения части 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" возлагают на ресурсоснабжающую организацию обязанность по оснащению многоквартирных домов коллективными приборами учета в случае их отсутствия.
В срок до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение или передачу энергетических ресурсов обязаны были в случае отсутствия приборов учета энергетических ресурсов оснастить указанные объекты приборами учета, а также ввести их в эксплуатацию. Постановлением Пензенского УФАС России МУП «Каменская горэлектротеплосеть» было признано виновным в совершении административного правонарушения, на Предприятие наложен административный штраф.
Новость: Пресс-служба Пензенского УФАС России 08 июня 2017
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