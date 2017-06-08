Пензенская теннисистка Марта Пайгина вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по теннису на грунтовом покрытии Roland Garros

В третьем круге соревнований Марта одержала победу над сеяной под первым номером и являющейся в данный момент первой в мировом юниорском рейтинге российской теннисисткой Анастасией Потаповой со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

В четвертьфинале турнира Марта Пайгина обыграла теннисистку из Польши Игу Святек (Iga Swiatek) со счетом 6:2, 6:3.

Марта Пайгина стала первой пензенской теннисисткой, которая смогла пройти в полуфинал одного из самых престижных теннисных турниров в мире, юниорского чемпионата мира на грунтовом покрытии, Roland Garros.

В полуфинале Марта встретится с теннисисткой из США – Клэр Лиу (Claire Liu).

На счету пензенской теннисистки уже десять побед в международных профессиональных соревнованиях в одиночном разряде.

Марта Пайгина является членом сборной команды России в возрастной категории «до 19 лет». В настоящий момент Марта занимает вторую строчку всероссийского теннисного рейтинга (возрастная категория «до 19 лет»).