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Пензенская теннисистка Марта Пайгина вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по теннису на грунтовом покрытии Roland Garros
Сегодня в Пензе
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В третьем круге соревнований Марта одержала победу над сеяной под первым номером и являющейся в данный момент первой в мировом юниорском рейтинге российской теннисисткой Анастасией Потаповой со счетом 2:6, 6:3, 6:3. В четвертьфинале турнира Марта Пайгина обыграла теннисистку из Польши Игу Святек (Iga Swiatek) со счетом 6:2, 6:3. Марта Пайгина стала первой пензенской теннисисткой, которая смогла пройти в полуфинал одного из самых престижных теннисных турниров в мире, юниорского чемпионата мира на грунтовом покрытии, Roland Garros. В полуфинале Марта встретится с теннисисткой из США – Клэр Лиу (Claire Liu). На счету пензенской теннисистки уже десять побед в международных профессиональных соревнованиях в одиночном разряде. Марта Пайгина является членом сборной команды России в возрастной категории «до 19 лет». В настоящий момент Марта занимает вторую строчку всероссийского теннисного рейтинга (возрастная категория «до 19 лет»).
В третьем круге соревнований Марта одержала победу над сеяной под первым номером и являющейся в данный момент первой в мировом юниорском рейтинге российской теннисисткой Анастасией Потаповой со счетом 2:6, 6:3, 6:3.
В четвертьфинале турнира Марта Пайгина обыграла теннисистку из Польши Игу Святек (Iga Swiatek) со счетом 6:2, 6:3.
Марта Пайгина стала первой пензенской теннисисткой, которая смогла пройти в полуфинал одного из самых престижных теннисных турниров в мире, юниорского чемпионата мира на грунтовом покрытии, Roland Garros.
В полуфинале Марта встретится с теннисисткой из США – Клэр Лиу (Claire Liu).
На счету пензенской теннисистки уже десять побед в международных профессиональных соревнованиях в одиночном разряде.
Марта Пайгина является членом сборной команды России в возрастной категории «до 19 лет». В настоящий момент Марта занимает вторую строчку всероссийского теннисного рейтинга (возрастная категория «до 19 лет»).
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 08 июня 2017
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