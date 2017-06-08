Сотрудники МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы провели досугово-массовое мероприятие на оздоровительных площадках, направленное на пропаганду здорового образа жизни «Путешествуйте на здоровье», для воспитанников лагеря с дневным пребыванием МБОУ СОШ №68 г. Пензы.

Участники были разбиты на группы и передвигались по станциям согласно маршрутному листу. Увлекательное путешествие дало ребятам возможность посоревноваться на скорость в знании культуры питания и гигиены на станции «Эстафета «В здоровом теле – здоровый дух», поразмышлять о пагубном воздействии вредных привычек на организм человека на станции «Экологическая», соприкоснуться с опытом русского народа через пословицы о здоровом образе жизни на станции «Народная мудрость» и заглянуть внутрь человеческого организма на станции «Экспериментальная». Дети с задором выполняли предложенные задания и делали мудрые выводы.

По итогам мероприятия, участники узнали, каким способом можно сохранить и преумножить свое здоровье и получили сладкие подарки Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы.