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Редактор одной из районных газет подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве
Сегодня в Пензе
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Следственными органами СК РФ по Пензенской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении редактора государственного автономного учреждения газеты «Знамя труда». Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в период с января 2012 по ноябрь 2016 года редактор государственного автономного учреждения газеты «Знамя труда» зная, что в учреждении имеется просроченная кредиторская задолженность по обязательным платежам, в нарушение установленного порядка издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате ее неправомерных действий учредителю - Департаменту информационной политики и средств массовой информации Пензенской области причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей. Кроме того, редактор газеты в указанный период незаконно составила фиктивные документы об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря, зная, что данная должность не предусмотрена штатным расписанием учреждения. В результате мошеннических действий подозреваемой были незаконно выплачены денежные средства на сумму более 140 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Пензенской области.
Следственными органами СК РФ по Пензенской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении редактора государственного автономного учреждения газеты «Знамя труда». Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в период с января 2012 по ноябрь 2016 года редактор государственного автономного учреждения газеты «Знамя труда» зная, что в учреждении имеется просроченная кредиторская задолженность по обязательным платежам, в нарушение установленного порядка издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате ее неправомерных действий учредителю - Департаменту информационной политики и средств массовой информации Пензенской области причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей.
Кроме того, редактор газеты в указанный период незаконно составила фиктивные документы об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря, зная, что данная должность не предусмотрена штатным расписанием учреждения. В результате мошеннических действий подозреваемой были незаконно выплачены денежные средства на сумму более 140 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Пензенской области.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 08 июня 2017
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