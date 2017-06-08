Редактор одной из районных газет подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве

Следственными органами СК РФ по Пензенской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении редактора государственного автономного учреждения газеты «Знамя труда». Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с января 2012 по ноябрь 2016 года редактор государственного автономного учреждения газеты «Знамя труда» зная, что в учреждении имеется просроченная кредиторская задолженность по обязательным платежам, в нарушение установленного порядка издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате ее неправомерных действий учредителю - Департаменту информационной политики и средств массовой информации Пензенской области причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей.

Кроме того, редактор газеты в указанный период незаконно составила фиктивные документы об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря, зная, что данная должность не предусмотрена штатным расписанием учреждения. В результате мошеннических действий подозреваемой были незаконно выплачены денежные средства на сумму более 140 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по Пензенской области.