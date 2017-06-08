Проведен досмотр подкарантинной продукции отечественного происхождения при внутрироссийских перевозках на территории Пензенской области в мае 2017 года

В мае 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило более 70 извещений о прибытии отечественной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.

При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 2715 тонн продовольственных грузов отечественного происхождения, более 400 тонн фуражных грузов. Также было досмотрено 270 тонн и 313 пакетов семенного материала, 21 куб. м лесо- и пиломатериалов, 198 шт. древесных упаковочных материалов.