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Проведен досмотр подкарантинной продукции отечественного происхождения при внутрироссийских перевозках на территории Пензенской области в мае 2017 года
Сегодня в Пензе
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В мае 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило более 70 извещений о прибытии отечественной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности. При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 2715 тонн продовольственных грузов отечественного происхождения, более 400 тонн фуражных грузов. Также было досмотрено 270 тонн и 313 пакетов семенного материала, 21 куб. м лесо- и пиломатериалов, 198 шт. древесных упаковочных материалов.
В мае 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило более 70 извещений о прибытии отечественной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.
При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 2715 тонн продовольственных грузов отечественного происхождения, более 400 тонн фуражных грузов. Также было досмотрено 270 тонн и 313 пакетов семенного материала, 21 куб. м лесо- и пиломатериалов, 198 шт. древесных упаковочных материалов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017
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