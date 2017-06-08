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В настоящее время в областном центре приступили к благоустройству лесопарковой зоны между улицами Лермонтова и Попова
Сегодня в Пензе
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В настоящее время в областном центре приступили к благоустройству лесопарковой зоны между улицами Лермонтова и Попова. Участок площадью порядка 11 га будет приведен в порядок по аналогии с Олимпийской аллеей. После очистки территории от поросли, кустарников и пней, опиловки аварийных деревьев, пешеходные дорожки вымостят брусчаткой. Отдельное внимание уделят функциональности зоны отдыха. В планах – разместить спортивные, игровые детские площадки, организовать велопрокат, сезонную торговлю . Для удобства автовладельцев решено вдоль улицы Попова обустроить парковку. Чтобы определить ее возможное расположение, в четверг, 8 июня, на место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Осмотрев территорию, градоначальник отметил, что одно из наиболее удачных мест для этих целей – участок напротив гимназии №53. – Здесь появится порядка 60 парковочных мест. Помимо посетителей места отдыха, она будет востребована родителями школьников, обучающихся в данном образовательном учреждении. К тому же парковочное пространство позволит решить проблему с отсутствием тротуара со стороны лесопарковой зоны, – отметил Виктор Кувайцев. Он особо подчеркнул, что в ходе работ ценные деревья не пострадают. Во время обхода градоначальник побеседовал с местными жителями, которые выразили благодарность областной и городской власти за планируемые мероприятия по благоустройству территории.
В настоящее время в областном центре приступили к благоустройству лесопарковой зоны между улицами Лермонтова и Попова. Участок площадью порядка 11 га будет приведен в порядок по аналогии с Олимпийской аллеей. После очистки территории от поросли, кустарников и пней, опиловки аварийных деревьев, пешеходные дорожки вымостят брусчаткой. Отдельное внимание уделят функциональности зоны отдыха. В планах – разместить спортивные, игровые детские площадки, организовать велопрокат, сезонную торговлю . Для удобства автовладельцев решено вдоль улицы Попова обустроить парковку.
Чтобы определить ее возможное расположение, в четверг, 8 июня, на место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Осмотрев территорию, градоначальник отметил, что одно из наиболее удачных мест для этих целей – участок напротив гимназии №53.
– Здесь появится порядка 60 парковочных мест. Помимо посетителей места отдыха, она будет востребована родителями школьников, обучающихся в данном образовательном учреждении. К тому же парковочное пространство позволит решить проблему с отсутствием тротуара со стороны лесопарковой зоны, – отметил Виктор Кувайцев. Он особо подчеркнул, что в ходе работ ценные деревья не пострадают.
Во время обхода градоначальник побеседовал с местными жителями, которые выразили благодарность областной и городской власти за планируемые мероприятия по благоустройству территории.
Новость: Администрация города Пензы 08 июня 2017
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