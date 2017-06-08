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Проведен досмотр импортной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках на территории Пензенской области в мае 2017 года
Сегодня в Пензе
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В мае 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 50 извещений о прибытии импортной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности. При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 400 тонн продовольственных грузов импортного происхождения, в том числе 10,5 тонн свежих фруктов, более 250 тонн орехов, более 6 тонн сухофруктов. Также было досмотрено более 185 тонн и 5000 пакетов посадочного и семенного материала, 77 штук древесного упаковочного материала.
В мае 2017 года в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило 50 извещений о прибытии импортной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках от индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности.
При ввозе в Пензенскую область было досмотрено более 400 тонн продовольственных грузов импортного происхождения, в том числе 10,5 тонн свежих фруктов, более 250 тонн орехов, более 6 тонн сухофруктов. Также было досмотрено более 185 тонн и 5000 пакетов посадочного и семенного материала, 77 штук древесного упаковочного материала.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017
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