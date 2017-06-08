Пластиковая карточка приходит в зоопарк

Пензенский Зоопарк старается сделать посещение не только интересным, но и комфортным.

Многие наши гости уже не представляют своей жизни без пластиковой платёжной карточки, предпочитая её наличным деньгам.

Теперь банковской картой любой платёжной системы можно расплатиться и у нас. Терминал установлен на первой кассе (по улице Красной).

Ждём всех в гости!