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Пластиковая карточка приходит в зоопарк
Сегодня в Пензе
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Пензенский Зоопарк старается сделать посещение не только интересным, но и комфортным. Многие наши гости уже не представляют своей жизни без пластиковой платёжной карточки, предпочитая её наличным деньгам. Теперь банковской картой любой платёжной системы можно расплатиться и у нас. Терминал установлен на первой кассе (по улице Красной). Ждём всех в гости!
Пензенский Зоопарк старается сделать посещение не только интересным, но и комфортным.
Многие наши гости уже не представляют своей жизни без пластиковой платёжной карточки, предпочитая её наличным деньгам.
Теперь банковской картой любой платёжной системы можно расплатиться и у нас. Терминал установлен на первой кассе (по улице Красной).
Ждём всех в гости!
Новость: Пензенский зоопарк 08 июня 2017
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