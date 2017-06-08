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Глава КФХ Белинского района Пензенской области не проконтролировал соблюдение обязательных ветеринарно-санитарных требований
Сегодня в Пензе
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Государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проводятся внеплановые выездные проверки с целью исполнения Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.03.2017 года №252 «О проведении проверок», направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере федерального государственного ветеринарного надзора юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки. Так, в ходе проведения внеплановой проверки внутрихозяйственного убойного пункта в КФХ Белинского района установлено: место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано стерилизатором для обезвреживания инвентаря, отсутствуют условия для проведения трихинеллоскопии мяса свинины (место не оборудовано микроскопом и необходимыми инструментами), а также документы, подтверждающие проведение исследования мяса свинины на трихинеллез, журнал учета результатов предубойного ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных продуктов убоя на убойном пункте. Тем самым глава КФХ не проконтролировал соблюдение обязательных ветеринарно-санитарных требований. По итогам проверки в отношении главы КФХ составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проводятся внеплановые выездные проверки с целью исполнения Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.03.2017 года №252 «О проведении проверок», направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере федерального государственного ветеринарного надзора юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки.
Так, в ходе проведения внеплановой проверки внутрихозяйственного убойного пункта в КФХ Белинского района установлено: место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не оборудовано стерилизатором для обезвреживания инвентаря, отсутствуют условия для проведения трихинеллоскопии мяса свинины (место не оборудовано микроскопом и необходимыми инструментами), а также документы, подтверждающие проведение исследования мяса свинины на трихинеллез, журнал учета результатов предубойного ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных продуктов убоя на убойном пункте. Тем самым глава КФХ не проконтролировал соблюдение обязательных ветеринарно-санитарных требований.
По итогам проверки в отношении главы КФХ составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017
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