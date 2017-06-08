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О доставке подкарантинной продукции необходимо немедленно извещать Россельхознадзор!
Сегодня в Пензе
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В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило карантинное донесение о выдаче карантинных сертификатов. Из документов, поступивших в Управление, следовало, что подкарантинная продукция (семена подсолнечника) происхождением из Воронежской области была направлена в село Сулак Белинского района Пензенской области. Получатель подкарантинной продукции, индивидуальный предприниматель «В» не известил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции. На основании поступившей информации, сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области в отношении ИП «В» было проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что в нарушение статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» ИП «В» в установленный законом срок не уведомил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции. По факту нарушения законодательства в области карантина растений в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье 10.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.
В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило карантинное донесение о выдаче карантинных сертификатов. Из документов, поступивших в Управление, следовало, что подкарантинная продукция (семена подсолнечника) происхождением из Воронежской области была направлена в село Сулак Белинского района Пензенской области. Получатель подкарантинной продукции, индивидуальный предприниматель «В» не известил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.
На основании поступившей информации, сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области в отношении ИП «В» было проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что в нарушение статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» ИП «В» в установленный законом срок не уведомил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.
По факту нарушения законодательства в области карантина растений в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье 10.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017
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