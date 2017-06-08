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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 08 июня 2017
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О доставке подкарантинной продукции необходимо немедленно извещать Россельхознадзор!
Сегодня в Пензе
 

В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступило карантинное донесение о выдаче карантинных сертификатов. Из документов, поступивших в Управление, следовало, что подкарантинная продукция (семена подсолнечника) происхождением из Воронежской области была направлена в село Сулак Белинского района Пензенской области. Получатель подкарантинной продукции, индивидуальный предприниматель «В» не известил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

На основании поступившей информации, сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области в отношении ИП «В» было проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что в нарушение статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине растений» ИП «В» в установленный законом срок не уведомил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

По факту нарушения законодательства в области карантина растений в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье 10.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 08 июня 2017
2017-06-08
О доставке подкарантинной продукции необходимо немедленно извещать Россельхознадзор!
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-06-08
Глава КФХ Белинского района Пензенской области не проконтролировал соблюдение обязательных ветеринарно-санитарных требований
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-06-08
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2017-06-08
Проведен досмотр импортной подкарантинной продукции при внутрироссийских перевозках на территории Пензенской области в мае 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-06-08
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2017-06-08
Проведен досмотр подкарантинной продукции отечественного происхождения при внутрироссийских перевозках на территории Пензенской области в мае 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области
 
2017-06-08
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 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений
 
2017-06-08
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2017-06-08
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2017-06-08
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2017-06-08
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 В числе успешных направлений деятельности предприятия – экотуризм
 
2017-06-08
В пензенской школе № 74 спектакль «Самая добрая сказка» прошел в 50-й раз
 Премьера сказки по пьесе известного детского писателя Сергея Козлова «Трям! Здравствуйте!»
 
2017-06-08
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2017-06-08
«Лето с книгой»
 В рамках цикла мероприятий Лермонтовку посетили юные воспитанники детского летнего лагеря средней школы № 76
 

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