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Глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю. В. провел совещание
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю. В. провел совещание по обеспечению водой жителей Неверкинского сельсовета На совещании присутствовали глава администрации Неверкинского сельсовета Жуков В. В., директор МУП Неверкинское ЖКХ Шувалов А.Н., руководитель аппарата администрации Неверкинского района Ендуткин А.И.. Главный вопрос это обеспечение жителей водой! Сбор денег, борьба с "нерадивыми плательщиками".
Глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю. В. провел совещание по обеспечению водой жителей Неверкинского сельсовета
На совещании присутствовали глава администрации Неверкинского сельсовета Жуков В. В., директор МУП Неверкинское ЖКХ Шувалов А.Н., руководитель аппарата администрации Неверкинского района Ендуткин А.И..
Главный вопрос это обеспечение жителей водой! Сбор денег, борьба с "нерадивыми плательщиками".
Новость: Администрация Неверкинского района 09 июня 2017
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