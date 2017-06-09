|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Сосновоборском районе увековечили память воинов-земляков
Сегодня в Пензе
|
На кладбище села Большая Садовка был открыт памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Увековечить память земляков помогла инициативная группа в лице Марии Чернышовой, Валентины Клюевой и Владимира Кузнецова. Практически ежегодно наведывая родное село, каждый из них посещает местное кладбище и видит добротные памятники ветеранов войны, ушедших в мир иной в послевоенное время. И однажды они задумались, а как же те, что не вернулись с полей сражения? Те, кто пропал без вести? Неужели они не заслужили? И было принято решение увековечить память земляков – ведь их более сотни. Подняв архивы, активисты обнаружили, что малая родина – Большая Садовка – потеряла на полях сражений 106 сыновей, из них пропало без вести 52 человека, а двое умерло в плену. И что самое страшное, семерым из них не было и 18 лет. Следует сказать, что плиты были изготовлены областной компанией, руководитель которой Виталий Забожко лично прибыл в село Большая Садовка, чтобы отдать дань памяти. Почетное право открыть памятник воинам-землякам выпала детям и внукам погибших воинов Марии Лебедевой, Марии Копрянцевой, Петру Знобишину и Григорию Горбунову. Отметим, что несмотря на то, что село Большая Садовка несколько лет считается «селом-призраком» (здесь никто не живет), уроженцы и потомки не забывают сельский погост и ежегодно приезжают приклонить колени на могилах предков.
На кладбище села Большая Садовка был открыт памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Увековечить память земляков помогла инициативная группа в лице Марии Чернышовой, Валентины Клюевой и Владимира Кузнецова.
Практически ежегодно наведывая родное село, каждый из них посещает местное кладбище и видит добротные памятники ветеранов войны, ушедших в мир иной в послевоенное время. И однажды они задумались, а как же те, что не вернулись с полей сражения? Те, кто пропал без вести? Неужели они не заслужили? И было принято решение увековечить память земляков – ведь их более сотни. Подняв архивы, активисты обнаружили, что малая родина – Большая Садовка – потеряла на полях сражений 106 сыновей, из них пропало без вести 52 человека, а двое умерло в плену. И что самое страшное, семерым из них не было и 18 лет.
Следует сказать, что плиты были изготовлены областной компанией, руководитель которой Виталий Забожко лично прибыл в село Большая Садовка, чтобы отдать дань памяти.
Почетное право открыть памятник воинам-землякам выпала детям и внукам погибших воинов Марии Лебедевой, Марии Копрянцевой, Петру Знобишину и Григорию Горбунову.
Отметим, что несмотря на то, что село Большая Садовка несколько лет считается «селом-призраком» (здесь никто не живет), уроженцы и потомки не забывают сельский погост и ежегодно приезжают приклонить колени на могилах предков.
Новость: Администрация Сосновоборского района 09 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru