В Сосновоборском районе увековечили память воинов-земляков

На кладбище села Большая Садовка был открыт памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Увековечить память земляков помогла инициативная группа в лице Марии Чернышовой, Валентины Клюевой и Владимира Кузнецова.

Практически ежегодно наведывая родное село, каждый из них посещает местное кладбище и видит добротные памятники ветеранов войны, ушедших в мир иной в послевоенное время. И однажды они задумались, а как же те, что не вернулись с полей сражения? Те, кто пропал без вести? Неужели они не заслужили? И было принято решение увековечить память земляков – ведь их более сотни. Подняв архивы, активисты обнаружили, что малая родина – Большая Садовка – потеряла на полях сражений 106 сыновей, из них пропало без вести 52 человека, а двое умерло в плену. И что самое страшное, семерым из них не было и 18 лет.

Следует сказать, что плиты были изготовлены областной компанией, руководитель которой Виталий Забожко лично прибыл в село Большая Садовка, чтобы отдать дань памяти.

Почетное право открыть памятник воинам-землякам выпала детям и внукам погибших воинов Марии Лебедевой, Марии Копрянцевой, Петру Знобишину и Григорию Горбунову.

Отметим, что несмотря на то, что село Большая Садовка несколько лет считается «селом-призраком» (здесь никто не живет), уроженцы и потомки не забывают сельский погост и ежегодно приезжают приклонить колени на могилах предков.