В Никольском городском парке для детей летней оздоровительной площадки Никольской средней школы №1 имени Б.А. Прозорова специалистами библиотеки Никольского районного библиотечно-досугового центра проведена экологическая игра-путешествие "Сказки русского леса".

Дети вместе с библиотекарем Натальей Цепилиной отправились в путешествие по лесу. По дороге они отвечали на вопросы викторины, связанные с обитателями леса, участвовали в конкурсах "Угадай дерево", "Кто и где живет", "На грибной тропе", повстречались с лесной феей, которой дети помогли вернуть зверей и птиц в лес, участвовав в играх и эстафетах.

Доктор Айболит рассказал о Красной Книге и как себя вести в лесу, провел познавательную игру "Целительная сила растений" из которой ребята узнали о том, что бесполезных растений в природе не бывает. Каждая травинка, каждый цветок приносит пользу, а многие растения способны заменить привычные лекарства.